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Георгий Натансон

Георгий Натансон
Георгий Натансон
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Дата рождения
23 мая 1921
Возраст
101 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Георгий Натансон

Режиссер. Родился 23 мая 1921. Казань, Советская Россия (Россия).

Фильмография Георгий Натансон
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя!
сборник 2010, Россия
5.0
Взбесившийся автобус
Взбесившийся автобус
триллер, драма, криминал 1991, СССР
6.0
Аэлита, не приставай к мужчинам!
Аэлита, не приставай к мужчинам!
мелодрама 1989, СССР
5.0
Валентин и Валентина
Валентин и Валентина
мелодрама, драма 1985, СССР
7.0
Они были актерами
Они были актерами
приключения 1981, СССР
6.0
За все в ответе
драма 1972, СССР
6.0
Еще раз про любовь
Еще раз про любовь
драма, мелодрама 1968, СССР
7.0
Старшая сестра
Старшая сестра
мелодрама 1966, СССР
7.0
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