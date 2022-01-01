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Георгий Натансон
Георгий Натансон
О персоне
Фильмография
Георгий Натансон
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Дата рождения
23 мая 1921
Возраст
101 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Георгий Натансон
Режиссер. Родился 23 мая 1921. Казань, Советская Россия (Россия).
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Фильмография Георгий Натансон
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Взбесившийся автобус
триллер, драма, криминал
1991, СССР
6.0
Аэлита, не приставай к мужчинам!
мелодрама
1989, СССР
5.0
Валентин и Валентина
мелодрама, драма
1985, СССР
7.0
Они были актерами
приключения
1981, СССР
6.0
За все в ответе
драма
1972, СССР
6.0
Еще раз про любовь
драма, мелодрама
1968, СССР
7.0
Старшая сестра
мелодрама
1966, СССР
7.0
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