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Жан-Луи Ришар
Жан-Луи Ришар
Jean-Louis Richard
О персоне
Фильмография
Жан-Луи Ришар
Jean-Louis Richard
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Дата рождения
17 мая 1927
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
3 июня 2012
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Жан-Луи Ришар
Родился 17 мая 1927 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жан-Луи Ришар
Часовой
триллер
1992, Франция
6.0
Любовь Свана
драма
1984, Франция / Германия
7.0
Форт Саган
исторический, военный, драма
1984, Франция
6.0
Шок
мелодрама, криминал, боевик
1982, Франция
5.0
Профессионал
триллер, боевик
1981, Франция
7.0
Последнее метро
мелодрама, драма, военный
1980, Франция
7.0
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