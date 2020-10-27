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Клаудия Кристиан
Клаудия Кристиан
Claudia Christian
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Клаудия Кристиан
Claudia Christian
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Дата рождения
10 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Глендейл, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Клаудии Кристиан
Родилась 10 августа 1965 года. Глендейл, Калифорния, США.
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Фильмография Клаудии Кристиан
Отвязная Калифорния
триллер
2014, США
4.0
Шрам Сербии
военный, триллер, боевик, драма
2008, США
4.0
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
7.0
Игра без правил
боевик
2000, США
5.0
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