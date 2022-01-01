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Берег москитов
Берег москитов, 1986: актеры и роли
The Mosquito Coast
Берег москитов
1986 / США
7.1
Оцените
14
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Берег москитов, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир
Peter Weir
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Хелен Миррен
Helen Mirren
Ривер Феникс
River Phoenix
Конрад Робертс
Conrad Roberts
Андре Грегори
Andre Gregory
Марта Плимптон
Martha Plimpton
Дик О`Нейлл
Майкл Роджерс
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Хилари Гордон
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