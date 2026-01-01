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Айсэл Исджан
Aysel Iscan
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Персоны
Айсэл Исджан
Айсэл Исджан
Aysel Iscan
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Головой о стену
(2004)
Фильмография Айсэл Исджан
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Головой о стену
Gegen die Wand
драма
2004, Германия / Турция
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