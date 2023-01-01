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Головой о стену
Головой о стену, 2004: актеры и роли
Gegen die Wand
Головой о стену
2004 / Германия / Турция
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Головой о стену, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин
Fatih Akin
В ролях
Бирол Унел
Birol Ünel
Катрин Стрибек
Гувен Кирач
Мэлтэм Джумбул
Сем Акин
Cem Akın
Айсэл Исджан
Сибель Кекилли
Sibel Kekili
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Переводчик
Рецензия
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Отзывы
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