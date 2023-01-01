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Головой о стену
Киноафиша Фильмы Головой о стену Головой о стену, 2004: актеры и роли
Gegen die Wand Головой о стену 2004 / Германия / Турция
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Головой о стену, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin
В ролях
Бирол Унел Birol Ünel Катрин Стрибек Гувен Кирач Мэлтэм Джумбул Сем Акин Cem Akın Айсэл Исджан Сибель Кекилли Сибель Кекилли Sibel Kekili
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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