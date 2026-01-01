Оповещения от Киноафиши
Последнее солнце
Награды и номинации фильма Последнее солнце
Награды и номинации фильма Последнее солнце 2001
Золотой глобус 2002
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Little Golden Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2001
Little Golden Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
