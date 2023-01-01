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Обожание
Обожание, 2008: актеры и роли
Adoration
Обожание
2008 / Канада
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Обожание, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Атом Эгоян
Atom Egoyan
В ролях
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Девон Бостик
Devon Bostick
Аарон Пул
Aaron Poole
Кэйти Болэнд
Katie Boland
Ноум Дженкинс
Рейчел Блэнчард
Rachel Blanchard
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