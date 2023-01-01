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Рождественская сказка Рождественская сказка
Киноафиша Фильмы Рождественская сказка Рождественская сказка, 2008: актеры и роли
Un conte de Noel Рождественская сказка 2008 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Рождественская сказка, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арно Деплешен Арно Деплешен Arnaud Desplechin
В ролях
Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Кьяра Мастроянни Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni Мельвиль Пупо Мельвиль Пупо Melvil Poupaud Ипполит Жирардо Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot Самир Гесми Samir Guesmi Жан-Поль Руссильон Анн Косиньи Анн Косиньи Anne Consigny Эммануэль Дево Эммануэль Дево Emmanuelle Devos
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