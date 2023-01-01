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Рождественская сказка
Рождественская сказка, 2008: актеры и роли
Un conte de Noel
Рождественская сказка
2008 / Франция
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Рождественская сказка, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арно Деплешен
Arnaud Desplechin
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Мельвиль Пупо
Melvil Poupaud
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Самир Гесми
Samir Guesmi
Жан-Поль Руссильон
Анн Косиньи
Anne Consigny
Эммануэль Дево
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