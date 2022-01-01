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Человек из мрамора
Киноафиша Фильмы Человек из мрамора Человек из мрамора, 1977: актеры и роли
Czlowiek z marmuru Человек из мрамора 1977 / Польша
8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Человек из мрамора, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Кристина Янда Krystyna Janda Ежи Радзивилович Jerzy Radziwiłowicz Тадеуш Ломницкий Tadeusz Łomnicki Яцек Доманьский Леонард Зайончковский Leonard Zajączkowski
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