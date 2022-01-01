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Человек из мрамора
Человек из мрамора, 1977: актеры и роли
Czlowiek z marmuru
Человек из мрамора
1977 / Польша
8.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Человек из мрамора, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Кристина Янда
Krystyna Janda
Ежи Радзивилович
Jerzy Radziwiłowicz
Тадеуш Ломницкий
Tadeusz Łomnicki
Яцек Доманьский
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