Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Останься Останься
Киноафиша Фильмы Останься Останься, 2005: актеры и роли
Stay Останься 2005 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Останься, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Кэйт Бертон Kate Burton Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Джанин Гарофало Джанин Гарофало Janeane Garofalo Б.Д. Вонг Б.Д. Вонг B.D. Wong Джон Торми John Tormey Бекки Энн Бэйкер Бекки Энн Бэйкер Becky Ann Baker Грегори Митчелл Gregory Mitchell Джессика Хехт Джессика Хехт Jessica Hecht Эми Седарис Эми Седарис Amy Sedaris Марк Марголис Марк Марголис Mark Margolis Анджела Пьетропинто Angela Pietropinto Майкл Гэстон Michael Gaston Исаак Де Банколе Исаак Де Банколе Isaach de Bankolé Кевин Осгуд
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
Капкан: Судная Ночь
Капкан: Судная Ночь
2023, США, триллер
1993
1993
2023, Россия, драма
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Related video
Плевать на жениха: женщины с этими именами сбегают с собственной свадьбы
Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все
Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь
В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции
Пройдите этот тест, а мы точностью угадаем ваш тип парней
Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков
Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова
Протезы больше не помеха: Костомаров вернется на лед, и очень скоро
Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше