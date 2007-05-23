4.9

Пропавшая в Довиле

, 2007
La disparue de Deauville
Франция / драма, криминал / 18+
О фильме

Виктория, известная в свое время актриса, умершая тринадцать лет назад при странных обстоятельствах, мистическим образом возвращается в жизнь одинокого полицейского Жака, расследующего исчезновение в одном из замков Нормандии. Что хочет эта женщина, когда возникает из другой эпохи? Почему она выбрала Жака? Какие секреты скрываются за роскошью замка?

В ролях

Софи Марсо
Кристофер Ламберт
Николя Бриансон
Симон Абкарян
Робер Оссейн
Мари-Кристин Барро
Режиссер Софи Марсо
Сценарист Софи Марсо, Gianguido Spinelli, Жак Дешам, Rania Meziani
Композитор Франк Луиз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 мая 2007
Дата выхода
15 сентября 2007 Германия
23 мая 2007 США
23 мая 2007 Франция
Бюджет €4 500 000
Сборы в мире $1 447 065
Производство Iliade and Films, France 3 Cinéma, SND Films
Другие названия
La disparue de Deauville, A 401-es szoba titka, A Chave do Mistério, Disparitia din Deauville, El misterio de Deauville, Hotel Riviera, Kobieta z Deauville, La desaparición de Deauville, Trivial, Trivial - Scomparsa a Deauville, Trivial: I exafanismeni tis Deauville, Zimmer 401 - Rückkehr aus der Vergangenheit, Пропавшая в Довиле, ソフィー・マルソーの過去から来た女

Рейтинг фильма

4.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Фильмы похожие на Пропавшая в Довиле

Сошествие в ад
Сошествие в ад триллер, криминал, драма
1986, Франция
5.0
Картахена
Картахена драма
2009, Франция
6.0
Арестуйте меня
Арестуйте меня триллер
2013, Франция
6.0
По ту сторону кровати
По ту сторону кровати комедия
2008, Франция
6.0
Ключи от машины
Ключи от машины комедия
2003, Франция
5.0
Счастливая пропажа
Счастливая пропажа комедия, мелодрама
1999, США
5.0
Маркиза
Маркиза драма, комедия
1997, Франция / Италия / Испания / Швейцария
5.0
Дочь ДАртаньяна
Дочь ДАртаньяна боевик, приключения, комедия
1994, Франция
5.0
Фанфан - аромат любви
Фанфан - аромат любви мелодрама, комедия
1993, Франция
6.0
Прощальное послание
Прощальное послание драма, мелодрама, мюзикл
1991, Франция / Германия
6.0
Студентка
Студентка комедия, мелодрама
1988, Франция
6.0
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо драма
2021, Франция
6.0
