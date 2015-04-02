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Хроники мутантов - отрывок
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Хроники мутантов. Отрывок

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Дата публикации: 31 марта 2009
Хроники мутантов – Майор Митч Хантер, заслуженный и отважный солдат, ведет жителей Земли в последний бой против демонической армии нектомутантов, желающих, как водится, завоевать весь мир.
Комментарии Обсудить в чате
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7424 2 апреля 2015, 12:51
большего всего ждем следующий четверг ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anook 2 апреля 2015, 12:51
Отличная пародия) Диалоги на пятёрку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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