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Страх "Икс"
Страх "Икс", 2003: актеры и роли
Fear X
Страх "Икс"
2003 / США
5.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Страх "Икс", 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Виндинг Рефн
Nicolas Winding Refn
В ролях
Джон Туртурро
John Turturro
Дебора Кара Ангер
Deborah Kara Unger
Стивен МакИнтайр
Джин Дэвис
Gene Davis
Марк Хафтон
Жаклин Рамель
Джеймс Римар
James Remar
Надя Литц
Nadia Litz
Аманда Оумс
Уильям Аллен Янг
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