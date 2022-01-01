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Гуд бай, Ленин! Гуд бай, Ленин!
Киноафиша Фильмы Гуд бай, Ленин! Гуд бай, Ленин!, 2003: актеры и роли
Good bye, Lenin! Гуд бай, Ленин! 2003 / Германия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Гуд бай, Ленин!, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Беккер Wolfgang Becker
В ролях
Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Катрин Засс Katrin Sass Мария Симон Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Флориан Лукас Florian Lukas Александер Бейер Бургхарт Клаусснер Бургхарт Клаусснер Burghart Klaußner Михал Гвиздек
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