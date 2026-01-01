Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мерзак Аллуаш
Merzak Allouache
Мерзак Аллуаш
Merzak Allouache
Дата рождения
6 октября 1944
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
4.6
Шушу
(2003)
Фильмография Мерзак Аллуаш
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2003
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
4.6
Шушу
Chouchou
комедия
2003, Франция
