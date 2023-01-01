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Киноафиша Фильмы Афера Афера, 2003: актеры и роли
Confidence Афера 2003 / США / Канада / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Афера, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Фоули Джеймс Фоули James Foley
В ролях
Эдвард Бернс Эдвард Бернс Edward Burns Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Донал Лог Донал Лог Donal Logue Луис Гусман Луис Гусман Luis Guzmán Моррис Честнат Моррис Честнат Morris Chestnut Роберт Форстер Роберт Форстер Robert Forster Брайан Ван Холт Брайан Ван Холт Brian Van Holt Фрэнки Джи Franky Gee
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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