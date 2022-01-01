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Крис Бэрри
Крис Бэрри
Chris Barrie
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Крис Бэрри
Chris Barrie
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Дата рождения
26 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Крис Бэрри
Родился 26 марта 1960 года в Ганновере, Западная Германия
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Фильмография Крис Бэрри
Коробка
драма
2021, США
7.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
фантастика, приключения, боевик
2003, США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
6.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
боевик, фэнтези, приключения
2001, Великобритания / США / Германия / Япония
5.0
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