Награды и номинации фильма Сестры Магдалины

Награды и номинации фильма Сестры Магдалины 2002

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002 Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2002 Кинофестиваль в Торонто 2002
Премия "Открытие"
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
