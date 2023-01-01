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Сестры Магдалины Сестры Магдалины
Киноафиша Фильмы Сестры Магдалины Сестры Магдалины, 2002: актеры и роли
The Magdalene Sisters Сестры Магдалины 2002 / Ирландия / Великобритания
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Сестры Магдалины, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Муллан Питер Муллан Peter Mullan
В ролях
Джералдин МакЮин Энн-Мэри Дафф Энн-Мэри Дафф Anne-Marie Duff Нора-Джейн Нун Nora-Jane Noone Дороти Даффи Dorothy Duffy Мэри Мюррэй Mary Murray Бритта Смит Britta Smith Фрэнсис Хили Frances Healy Крис Симпсон Chris Simpson Эйтни МакГиннес Айлин Уолш Eileen Walsh
Переводчик
Переводчик
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