Награды и номинации фильма Нормальный

Награды и номинации фильма Нормальный 1984

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
