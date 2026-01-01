Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Нормальный
Награды и номинации фильма Нормальный
Награды и номинации фильма Нормальный 1984
Оскар 1985
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
