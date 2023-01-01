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Нормальный
Киноафиша Фильмы Нормальный Нормальный, 1984: актеры и роли
The Natural Нормальный 1984 / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Нормальный, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Ким Бейсингер Ким Бейсингер Kim Basinger Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Уилфорд Бримли Wilford Brimley Барбара Херши Барбара Херши Barbara Hershey Роберт Проски Robert Prosky Ричард Фарнсуорт Richard Farnsworth Джо Дон Бэйкер Joe Don Baker Джон Финнегэн Джон Финнегэн John Finnegan Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall
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