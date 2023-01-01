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Нормальный
Нормальный, 1984: актеры и роли
The Natural
Нормальный
1984 / США
8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Нормальный, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон
Barry Levinson
В ролях
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Роберт Редфорд
Robert Redford
Гленн Клоуз
Glenn Close
Уилфорд Бримли
Wilford Brimley
Барбара Херши
Barbara Hershey
Роберт Проски
Robert Prosky
Ричард Фарнсуорт
Richard Farnsworth
Джо Дон Бэйкер
Joe Don Baker
Джон Финнегэн
John Finnegan
Роберт Дювалл
Robert Duvall
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2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
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