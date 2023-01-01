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Киноафиша Фильмы Код неизвестен Код неизвестен, 2000: актеры и роли
Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages Код неизвестен 2000 / Франция / Германия / Румыния
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Код неизвестен, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке Михаэль Ханеке Michael Haneke
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Тьерри Невик Тьерри Невик Thierry Neuvic Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Александр Хамиди Alexandre Hamidi Маймуна Хелен Диарра Она Лу Йенке Бруно Тодескини Bruno Todeschini Паулюс Манкер Paulus Manker Дидье Фламан Didier Flamand
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