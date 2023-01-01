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Код неизвестен
Код неизвестен, 2000: актеры и роли
Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
Код неизвестен
2000 / Франция / Германия / Румыния
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Код неизвестен, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Тьерри Невик
Thierry Neuvic
Йозеф Бирбихлер
Josef Bierbichler
Александр Хамиди
Alexandre Hamidi
Маймуна Хелен Диарра
Она Лу Йенке
Бруно Тодескини
Bruno Todeschini
Паулюс Манкер
Paulus Manker
Дидье Фламан
Didier Flamand
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