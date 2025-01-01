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Внутри золотой шахты
Внутри золотой шахты
Inside the Goldmine
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
детектив
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1994
Премьера в мире
1 января 1994
Дата выхода
1 января 1994
США
Другие названия
Inside the Goldmine, Внутри золотой шахты
Режиссер
Джош Эванс
В ролях
Алан Маршалл
Джош Эванс
Алисия Т. Дженсен
Чарли Спрэдлинг
Хью Педди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
3.0
Оцените
14
голосов
3
IMDb
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