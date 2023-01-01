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Эпоха невинности Эпоха невинности
Киноафиша Фильмы Эпоха невинности Эпоха невинности, 1993: актеры и роли
The Age Of Innocence Эпоха невинности 1993 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Эпоха невинности, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Джералдин Чаплин Майкл Гауф Мэри Бет Херт Роберт Шон Леонард Роберт Шон Леонард Robert Sean Leonard Норман Ллойд Норман Ллойд Norman Lloyd Мириам Марголис Алек МакКауэн Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Алексис Смит Alexis Smith Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant
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