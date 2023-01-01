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Эпоха невинности
Эпоха невинности, 1993: актеры и роли
The Age Of Innocence
Эпоха невинности
1993 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Эпоха невинности, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Джералдин Чаплин
Майкл Гауф
Мэри Бет Херт
Роберт Шон Леонард
Robert Sean Leonard
Норман Ллойд
Norman Lloyd
Мириам Марголис
Алек МакКауэн
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Алексис Смит
Alexis Smith
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
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