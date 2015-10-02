Ночной тариф, 2015

Англичанин Крис возвращается в Париж после внезапного отъезда два года назад. Он встречает свою бывшую девушку Людивин и друга Люка. Узнав, что они встречаются, он страшно разочаровывается, но все же идет на вечеринку, на которую его приглашает Люк. Пережив несколько нелегких разговоров, друзья покидают вечеринку на такси и, добравшись до места назначения, убегают, не заплатив за проезд. Вскоре они понимают, что встретили не того водителя: такси гоняется за ними всю ночь, и парни осознают, что водителю нужны совсем не его деньги…
Древнее поверье гласит, если человек причинил вред другому, рано или поздно на горизонте появится Мститель, который найдет и покарает его. Если это случилось, избежать смерти возможно только, если ты сам готов на время стать таким Мстителем и найти нового грешника. Двое друзей вечеринки в ночном клубе решают взять такси. Легкомысленно не заплатив за проезд, они еще не догадывались, что сели не в то такси. Таинственный водитель начинает настоящую охоту за ними, убивая всех, кто встает на пути.