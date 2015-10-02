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Night Fare

Ночной тариф, 2015

2015 / Франция
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Англичанин Крис возвращается в Париж после внезапного отъезда два года назад. Он встречает свою бывшую девушку Людивин и друга Люка. Узнав, что они встречаются, он страшно разочаровывается, но все же идет на вечеринку, на которую его приглашает Люк. Пережив несколько нелегких разговоров, друзья покидают вечеринку на такси и, добравшись до места назначения, убегают, не заплатив за проезд. Вскоре они понимают, что встретили не того водителя: такси гоняется за ними всю ночь, и парни осознают, что водителю нужны совсем не его деньги… 

  • Фильм был частично профинансирован через Кикстартер. Участники краудфандинга, пожертвовавшие более 3000 евро, получали право попасть на съемочную площадку и собственноручно поджечь каскадера для сцены сожжения бездомного.
  • Общий бюджет фильма составил 560 тысяч евро: помимо средств, собранных через краудфандинг, создателям пришлось вложить в создание картины собственные средства, заручившись поддержкой родных и знакомых. 
  • Самурайский фрагмент фильма не входил в оригинальный сценарий. Он был придуман создателями и добавлен в фильм уже после окончания производства, что потребовало дополнительной недели съемок.
  • В саундтреке к фильму присутствует две композиции, написанные и исполненные популярным музыкантом Вилли Кортесом, треки «Записка для себя» и «Два солнца».

Древнее поверье гласит, если человек причинил вред другому, рано или поздно на горизонте появится Мститель, который найдет и покарает его. Если это случилось, избежать смерти возможно только, если ты сам готов на время стать таким Мстителем и найти нового грешника. Двое друзей вечеринки в ночном клубе решают взять такси. Легкомысленно не заплатив за проезд, они еще не догадывались, что сели не в то такси. Таинственный водитель начинает настоящую охоту за ними, убивая всех, кто встает на пути.

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Жюльен Сери
В ролях
Джонатан Ховард
Джонатан Ховард
Жонатан Демурже
Фанни Валетт
Фанни Валетт
Жан-Франсуа Леног
Эдуар Монтут
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Ночной тариф
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