Ночной тариф, 2015

Англичанин Крис возвращается в Париж после внезапного отъезда два года назад. Он встречает свою бывшую девушку Людивин и друга Люка. Узнав, что они встречаются, он страшно разочаровывается, но все же идет на вечеринку, на которую его приглашает Люк. Пережив несколько нелегких разговоров, друзья покидают вечеринку на такси и, добравшись до места назначения, убегают, не заплатив за проезд. Вскоре они понимают, что встретили не того водителя: такси гоняется за ними всю ночь, и парни осознают, что водителю нужны совсем не его деньги…