Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes

Удивительно, но Серкана Болата нет: 7 красавчиков-актеров, которых обожают зрители Турции

«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)