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Звезда шерифа
Звезда шерифа, 1996: актеры и роли
Lone Star
Звезда шерифа
1996 / США
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Звезда шерифа, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Сейлз
В ролях
Крис Купер
Chris Cooper
Джеймс Вудс
James Woods
Джесси Боррего
Jesse Borrego
Клифтон Джеймс
Clifton James
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Рон Канада
Ron Canada
Джо Мортон
Joe Morton
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Ричард Кока
Richard Coca
Беатрис Уайнд
Гордон Тутусис
Gordon Tootoosis
Стивен Мендилло
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Мириам Колон
Míriam Colón
Ла Танья Ричардсон
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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