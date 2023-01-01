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Звезда шерифа Звезда шерифа
Киноафиша Фильмы Звезда шерифа Звезда шерифа, 1996: актеры и роли
Lone Star Звезда шерифа 1996 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Звезда шерифа, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Сейлз
В ролях
Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Джесси Боррего Jesse Borrego Клифтон Джеймс Clifton James Элизабет Пенья Элизабет Пенья Elizabeth Peña Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Рон Канада Ron Canada Джо Мортон Джо Мортон Joe Morton Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Ричард Кока Richard Coca Беатрис Уайнд Гордон Тутусис Gordon Tootoosis Стивен Мендилло Мэттью МакКонахи Мэттью МакКонахи Matthew McConaughey Мириам Колон Míriam Colón Ла Танья Ричардсон
Переводчик
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