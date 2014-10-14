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Фильмография
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Киноафиша
Персоны
Элизабет Пенья
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Дата рождения
23 сентября 1959
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 октября 2014
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Элизабет, США
Место смерти
Лос-Анджелес, США
Место захоронения
Грин-Вуд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Элизабет Пенья
Родилась 23 сентября 1959 года. Элизабет, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Элизабет Пенья
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Гол 2. Жизнь как мечта
Goal II: Living the Dream
драма, спорт
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