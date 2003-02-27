«Национальная безопасность»: Рецензия Киноафиши

В предвкушении новой американской комедии выпиваю в баре кинотеатра одно большое пиво, покупаю два маленьких с собой и устраиваюсь поудобней в мягком кресле, чтобы отвлечься от забот не легкой трудовой недели. Спустя пятнадцать минут, я колебался между двумя определениями данной картине, - полицейская трагедия или негритянская комедия. И те, и те признаки жанра были на лицо. Белый полицейский-неудачник и выгнанный из полицейской академии Лос-Анджелеса черный парень, который в каждой реплике и в каждом жесте окружающих видел вызов всему черному населению Соединенных Штатов. Вообще весь фильм складывалось впечатление, что это не комедийный детектив, а паранойя Эрла Монтгомери, главного черного героя, перед расизмом. И юмор соответственно того же рода, примитивные диалоги и нелепая жестикуляция, а так же выпячивание всех возможных стереотипов черных о белых и белых о черных. Все это у нашего зрителя, живущего в стране с другим букетом проблем, может вызвать только недоумие. Нелепая ситуация со шмелем в начале фильма, делает наших героев непримиримыми врагами, что по мнению сценариста и режиссера, должно помочь их взаимопониманию в дальнейшем. И step by step взаимопонимание налаживается, но предшествует этому куча трудностей щедро расставленных авторам фильма на незамысловатой сюжетной линии. Все это мы видели много раз в других фильмах, – убивают напарника полицейского, и тот весь фильм ищет его убийц, борясь с различными препятствиями которые сначала создает ему случайный черный парень, а потом так же случайно помогает решить. Ничего примечательного и в актерской игре не было. После «Брильянтового полицейского» от Мартина Лоуренса можно было ожидать на много большего. Единственное, что действительно порадовало в картине это саундтрек. Музыка черных кварталов как всегда на высоте и под нее весь зал начинал ритмично покачиваться и притопывать. По шкале Киноафиши я ставлю этому фильму твердую пятерку, обычный фильм, каких много идет круглые сутки на ТВ 3.