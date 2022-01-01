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Аманда Ригетти
Аманда Ригетти
Amanda Righetti
О персоне
Фильмография
Аманда Ригетти
Amanda Righetti
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Дата рождения
4 апреля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сент-Джордж, Юта, США
Рост
173 см
Биография Аманды Ригетти
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Фильмография Аманды Ригетти
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.0
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