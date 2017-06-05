Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мэри Пикфорд

Мэри Пикфорд

Mary Pickford
Мэри Пикфорд
Мэри Пикфорд Mary Pickford
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 апреля 1892
Возраст
130 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Мэри Пикфорд

Содержание: 
Мэри Пикфорд – Фильмы
«Поцелуй Мэри Пикфорд»
«Пионерка Мэри Пикфорд»
Мэри Пикфорд – Личная жизнь

Американская актриса канадского происхождения, соосновательница кинокомпании United Artists, легенда немого кино, обладательница премии «Оскар» Глэдис Луиза Смит родилась 8 апреля 1892 года в Торонто, Канада. Отец – Джон Чарльз Смит – был разнорабочим. Мать – Шарлотта Хеннесси – зарабатывала на жизнь шитьем. У Глэдис были младшие брат и сестра – Джек и Лотти. В 7 лет Глэдис дебютировала на сцене, появившись в постановке «Серебряный король». В 1907 году получила второстепенную роль в пьесе «Уоррены из Вирджинии»: тогда же юная актриса обзавелась псевдонимом Мэри Пикфорд. С 1909 года Пикфорд стала сотрудничать с режиссером Дэвидом У. Гриффитом: артистка снялась более чем в 50 короткометражных лентах этого режиссера.

В 1916 году Пикфорд основала собственную кинокомпанию Mary Pickford Company. Через три года стала соучредителем кинокомпании United Artists. В 1927 году актриса выступила в роли соосновательницы Американской академии киноискусства. В 1947 году Мэри Пикфорд основала телерадиокомпанию Pickford-Rogers-Boyd.

Актриса снялась примерно в 250 фильмах. Мэри Пикфорд прославилась в амплуа девочек-сорванцов и бедных сироток. Только в последние годы карьеры играла более взрослые роли.

Мэри Пикфорд умерла 29 мая 1979 года в Калифорнии.


Мэри Пикфорд – Фильмы

В 1914 году Пикфорд активно сотрудничала с продюсером Адольфом Цукором. Роль дочери сквоттера в мелодраме «Тэсс из страны бурь» (1914) стала поворотным моментом в карьере юной актрисы: с этого времени кинопоказы с участием Пикфорд проходили с аншлагами. В 1922 году артистка снялась в ремейке этой картины.

Самыми кассовыми лентами 1917-1918 годов с участием Пикфорд стали «Гордость клана», «Маленькая принцесса», «Звезда морей», «Ребекка с фермы Саннибрук», «Бедная маленькая богатая девочка».

В 1918 году актриса подписала контракт с компанией First National и снялась в трех картинах: «Длинноногий папочка», «Хулиганка», «Сердце холмов» (все фильмы вышли в 1919 году).

После того, как Пикфорд стала соосновательницей кинокомпании United Artists, актриса выпустила экранизацию роману Элеоноры Портер «Полианна» (1920). Картина была успешна в прокате. В следующей за ней трагикомедии «Мыльная пена» (1920) артистка сыграла мечтательную прачку-замарашку.

Актриса пыталась сменить амплуа девчонки-сорванца. В антивоенном фильме «Маленькая американка» Сесиля Б. ДеМилля (1917), комедии «Вербовка Джоанны» (1919), а также мелодраме «Розита» Эрнста Любича (1923) Пикфорд сыграла взрослых героинь. Тем не менее, зрители не приняли Пикфорд в таком образе, и актрисе пришлось вернуться к прежним ролям.

С наступлением эпохи звукового кино Пикфорд не отчаялась, а экранизировала пьесу «Кокетка». За роль Нормы актриса удостоилась премии «Оскар». В 1929 году вышла лента «Укрощение строптивой», в которой Пикфорд появилась вместе с Дугласом Фэрбенксом. Мюзикл «Кики» (1931) собрал лишь половину затраченного на его производство бюджета. После провала вестерна «Секреты» (1933), актриса приняла решение закончить карьеру.


«Поцелуй Мэри Пикфорд»

Черно-белый комедийный фильм 1927 года режиссера Сергея Комарова представляет собой сатиру на ненормальное увлечение приездом знаменитостей (Пикфорд и Фэрбенкс посетили СССР в 1926 году). Кадры с участием киноактеров были засняты во время их приезда. Режиссер удачно вмонтировал их в канву комедийного сюжета. Позже копия ленты была подарена Мэри Пикфорд.


«Пионерка Мэри Пикфорд»

Еще одна советская кинолента, посвященная голливудской актрисе, рассказывает историю советской пионерки Шуры Климовой. Действие происходит в 1920-ые годы. Шура, вдохновленная легендой немого кино, мечтает стать актрисой. Товарищи по пионерской организации осуждают выбор девочки, но никто не может отнять у Шуры ее мечту. Лента была запущена режиссером Владимиром Левиным в 1977 году на Одесской киностудии, но увидеть свет ей удалось лишь в 1995 году.


Мэри Пикфорд – Личная жизнь

Пикфорд трижды была замужем. В 1911 году Мэри вышла замуж за актера Оуэна Мура, с которым часто снималась в дуэте. В 1920 году супруги развелись, и в том же году Пикфорд вышла замуж за актера Дугласа Фэрбенкса. Роман с Фэрбенксом начался в 1914 году. Мэри и Дуглас были самой красивой парой Голливуда 1920-ых годов, однако супруги развелись в 1936 году. Третьим мужем актрисы стал актер и джазовый музыкант Чарльз «Бадди» Роджерс. Роджерс и Пикфорд оформили отношения в 1937 году. Супруги усыновили мальчика Рональда Чарльза и девочку Роксанну.

Интересные факты о Мэри Пикфорд

Мэри Пикфорд была невысокого роста (1 м 54 см), благодаря чему могла играть детей даже в 30-летнем возрасте.

При съемках первых фильмов с участием актрисы выяснилось, что камера сильно полнит артистку: стройная Пикфорд выглядела в кадре упитанной и старше своего возраста. По этой причине в 17 лет Мэри похудела с 48 до 39 кг.

Мэри Пикфорд была настолько популярна в США, что ее называли Любимица Америки или Маленькая Мэри.

В 1938 году Пикфорд основала собственную косметическую компанию под названием Mary Pickford Cosmetics.

Фильмография Мэри Пикфорд
Поцелуй Мэри Пикфорд
комедия 1927, СССР
6.0
Розита
Розита
мелодрама, комедия 1923, США
6.0
Вербовка Джоанны
Вербовка Джоанны
комедия, мелодрама 1918, США
5.0
Гордость клана
Гордость клана
драма, мелодрама 1917, США
6.0
Подкидыш
Подкидыш
драма 1916, США
5.0
Хорошенький дьяволенок
Хорошенький дьяволенок
драма 1914, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Мэри Пикфорд Все фотографии
Мэри Пикфорд Мэри Пикфорд Мэри Пикфорд Мэри Пикфорд
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Календарь «Киноафиши» 5-11 июня: «Секс в большом городе», первый в мире видеомагнитофон, Джонни Депп и другие интересные даты Первая неделя июня изобилует интересными событиями и датами: на этой неделе мы отдаем дань памяти Саруману, поздравляем с днем рождения «доктора Хауса» Хью Лори, «Джека
Написать
5 июня 2017 09:24
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши