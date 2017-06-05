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Мэри Пикфорд – Фильмы

«Поцелуй Мэри Пикфорд»

«Пионерка Мэри Пикфорд»

Мэри Пикфорд – Личная жизнь



Американская актриса канадского происхождения, соосновательница кинокомпании United Artists, легенда немого кино, обладательница премии «Оскар» Глэдис Луиза Смит родилась 8 апреля 1892 года в Торонто, Канада. Отец – Джон Чарльз Смит – был разнорабочим. Мать – Шарлотта Хеннесси – зарабатывала на жизнь шитьем. У Глэдис были младшие брат и сестра – Джек и Лотти. В 7 лет Глэдис дебютировала на сцене, появившись в постановке «Серебряный король». В 1907 году получила второстепенную роль в пьесе «Уоррены из Вирджинии»: тогда же юная актриса обзавелась псевдонимом Мэри Пикфорд. С 1909 года Пикфорд стала сотрудничать с режиссером Дэвидом У. Гриффитом: артистка снялась более чем в 50 короткометражных лентах этого режиссера.

В 1916 году Пикфорд основала собственную кинокомпанию Mary Pickford Company. Через три года стала соучредителем кинокомпании United Artists. В 1927 году актриса выступила в роли соосновательницы Американской академии киноискусства. В 1947 году Мэри Пикфорд основала телерадиокомпанию Pickford-Rogers-Boyd.

Актриса снялась примерно в 250 фильмах. Мэри Пикфорд прославилась в амплуа девочек-сорванцов и бедных сироток. Только в последние годы карьеры играла более взрослые роли.

Мэри Пикфорд умерла 29 мая 1979 года в Калифорнии.



Мэри Пикфорд – Фильмы

В 1914 году Пикфорд активно сотрудничала с продюсером Адольфом Цукором. Роль дочери сквоттера в мелодраме «Тэсс из страны бурь» (1914) стала поворотным моментом в карьере юной актрисы: с этого времени кинопоказы с участием Пикфорд проходили с аншлагами. В 1922 году артистка снялась в ремейке этой картины.

Самыми кассовыми лентами 1917-1918 годов с участием Пикфорд стали «Гордость клана», «Маленькая принцесса», «Звезда морей», «Ребекка с фермы Саннибрук», «Бедная маленькая богатая девочка».

В 1918 году актриса подписала контракт с компанией First National и снялась в трех картинах: «Длинноногий папочка», «Хулиганка», «Сердце холмов» (все фильмы вышли в 1919 году).

После того, как Пикфорд стала соосновательницей кинокомпании United Artists, актриса выпустила экранизацию роману Элеоноры Портер «Полианна» (1920). Картина была успешна в прокате. В следующей за ней трагикомедии «Мыльная пена» (1920) артистка сыграла мечтательную прачку-замарашку.

Актриса пыталась сменить амплуа девчонки-сорванца. В антивоенном фильме «Маленькая американка» Сесиля Б. ДеМилля (1917), комедии «Вербовка Джоанны» (1919), а также мелодраме «Розита» Эрнста Любича (1923) Пикфорд сыграла взрослых героинь. Тем не менее, зрители не приняли Пикфорд в таком образе, и актрисе пришлось вернуться к прежним ролям.

С наступлением эпохи звукового кино Пикфорд не отчаялась, а экранизировала пьесу «Кокетка». За роль Нормы актриса удостоилась премии «Оскар». В 1929 году вышла лента «Укрощение строптивой», в которой Пикфорд появилась вместе с Дугласом Фэрбенксом. Мюзикл «Кики» (1931) собрал лишь половину затраченного на его производство бюджета. После провала вестерна «Секреты» (1933), актриса приняла решение закончить карьеру.



«Поцелуй Мэри Пикфорд»

Черно-белый комедийный фильм 1927 года режиссера Сергея Комарова представляет собой сатиру на ненормальное увлечение приездом знаменитостей (Пикфорд и Фэрбенкс посетили СССР в 1926 году). Кадры с участием киноактеров были засняты во время их приезда. Режиссер удачно вмонтировал их в канву комедийного сюжета. Позже копия ленты была подарена Мэри Пикфорд.



«Пионерка Мэри Пикфорд»

Еще одна советская кинолента, посвященная голливудской актрисе, рассказывает историю советской пионерки Шуры Климовой. Действие происходит в 1920-ые годы. Шура, вдохновленная легендой немого кино, мечтает стать актрисой. Товарищи по пионерской организации осуждают выбор девочки, но никто не может отнять у Шуры ее мечту. Лента была запущена режиссером Владимиром Левиным в 1977 году на Одесской киностудии, но увидеть свет ей удалось лишь в 1995 году.



Мэри Пикфорд – Личная жизнь

Пикфорд трижды была замужем. В 1911 году Мэри вышла замуж за актера Оуэна Мура, с которым часто снималась в дуэте. В 1920 году супруги развелись, и в том же году Пикфорд вышла замуж за актера Дугласа Фэрбенкса. Роман с Фэрбенксом начался в 1914 году. Мэри и Дуглас были самой красивой парой Голливуда 1920-ых годов, однако супруги развелись в 1936 году. Третьим мужем актрисы стал актер и джазовый музыкант Чарльз «Бадди» Роджерс. Роджерс и Пикфорд оформили отношения в 1937 году. Супруги усыновили мальчика Рональда Чарльза и девочку Роксанну.