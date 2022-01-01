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Табор уходит в небо Табор уходит в небо
Киноафиша Фильмы Табор уходит в небо Табор уходит в небо, 1976: актеры и роли
Табор уходит в небо 1976 / СССР
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Табор уходит в небо, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Лотяну
В ролях
Григоре Григориу Светлана Тома Светлана Тома Барасби Мулаев Barasbi Mulayev Ион Шкуря Павел Андрейченко Pavel Andrejchenko Серджу Финити Борислав Брондуков Борислав Брондуков Ляля Черная Нелли Волшанинова Михаил Шишков Mikhail Shishkov Николай Волшанинов Nikolai Volshaninov Василий Симчич Елена Садовская Yelena Sadovskaya Всеволод Гаврилов Георге Димитриу Georgio Dimitriou
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