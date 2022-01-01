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Табор уходит в небо
Табор уходит в небо, 1976: актеры и роли
Табор уходит в небо
1976 / СССР
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Табор уходит в небо, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Лотяну
В ролях
Григоре Григориу
Светлана Тома
Барасби Мулаев
Barasbi Mulayev
Ион Шкуря
Павел Андрейченко
Pavel Andrejchenko
Серджу Финити
Борислав Брондуков
Ляля Черная
Нелли Волшанинова
Михаил Шишков
Mikhail Shishkov
Николай Волшанинов
Nikolai Volshaninov
Василий Симчич
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