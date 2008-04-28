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Poster of War, Inc.
5.4
War, Inc. - Trailer
Kinoafisha Films War, Inc.
5.4

War, Inc.

, 2008
War, Inc.
USA / Drama, Comedy, Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of War, Inc.
5.4
War, Inc. - Trailer
War, Inc.  Trailer

Cast

John Cusack
John Cusack
Hauser
Joan Cusack
Joan Cusack
Marsha Dillon
Marisa Tomei
Marisa Tomei
Natalie Hegalhuzen
Hilary Duff
Hilary Duff
Yonica Babyyeah
Ben Kingsley
Ben Kingsley
The Viceroy
Ben Cross
Ben Cross
Shirly Brener
Ned Bellamy
Ned Bellamy
Zubleh
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Mr. Vice President
Sergej Trifunovic
Sergej Trifunovic
Ooq-Mi-Fay Taqnufmini
John McLaughlin
John McLaughlin
Montel Williams
GuideStar Voice
Director Joshua Seftel
Writer Mark Leyner, Jeremy Pikser, John Cusack
Composer David Robbins
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2008
Online premiere 25 January 2022
World premiere 28 April 2008
Release date
4 September 2008 Russia Top Film Distribution
4 September 2008 Belarus
13 May 2009 France
4 September 2008 Great Britain
16 December 2008 Greece
4 September 2008 Kazakhstan
28 April 2008 USA
4 September 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $1,296,184
Production New Crime Productions, B & W Films, Boyana Film
Also known as
War, Inc., Agent of War, Assassins, Inc., Brand Hauser: Stuff Happens, Der Auftragskiller, Epiheirisi polemos, Guerra S.A., Guerra, S.A., Guerra, S.A.: Faturando Alto, Jó üzlet a háború, Karo žaidimai, Negocios de guerra, Prljavi poslovi, Rat korporacija, Suur mäng, Válka a.s., War, Inc. - La fabbrica della guerra, War, Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, Wojenny biznes, Επιχείρηση πόλεμος, Гра по-крупному, Игра по-крупному, Корпорация Война, エージェント・オブ・ウォー, מלחמה בע"מ, 战争公司, War Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, War Inc, War, Inc

Film rating

5.4
Rate 11 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Quotes

Brand Hauser Be still my trembling hands, for how you would tremble if you knew where I would take you next.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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