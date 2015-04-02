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Дрянная девчонка Дрянная девчонка
Киноафиша Фильмы Дрянная девчонка Отзывы о фильме «Дрянная девчонка»
My Sassy Girl Дрянная девчонка 2008 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Дрянная девчонка»

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Олечка2008 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супр !!!

Интрересный сюжет,отличный...трогательный..романтичный!!!✊ ✊ ✊

местами комедийный!😂 😂 😂

советую идти парочками!!!!

очень впечатляет!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Котя 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ фильм ооооочень торгательный!!✊

счастливую слезу выбивает!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тута 2 апреля 2015, 12:51
10 баллов!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Грег-2008р 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР ...пошли на него в пятницу поздно вечером,после работы...и ...не уснули!!!!!

легкий,комедийный...смотрится на одном дыхании,особенно понятен тем ,кто влюблен

Очень удивительно...что стоит 6 баллов?! всего лишь за него...на уровне отстойных "Секретных материалов??"

Фильм очень очень трогательный и романтичный✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ,

смотреть рекомендую только парочками....

ОДНОМУ НА ЭТОМ СЕАНСЕ делать нечего✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
JusGirl 2 апреля 2015, 12:51
✊ Мне понравился.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bree 2 апреля 2015, 12:51
Слабоватый фильм....Конец предсказуемый, штампов куча. Главная героиня вызывала только неприязнь.

Ходили парой и обоим не понравилось.Не советую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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