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2020, тебе конец! 2020, тебе конец!
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Death to 2020

2020, тебе конец!, 2020

2020 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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о выходе в прокат
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 27 декабря 2020
Премьера в мире 27 декабря 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Хью Грант
Хью Грант
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 2020, тебе конец! 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новая традиция? Netflix выпустит мокьюментари «2021, тебе конец!» К работе над выпуском вернулись создатели «2020, тебе конец!» и часть актерского состава.
Написать
3 декабря 2021 10:12
10 фильмов и сериалов на Netflix в стиле «Чёрного зеркала» Тем, кто скучает по знаменитому проекту Чарли Брукера, понравятся эти фильмы и сериалы, рассказывающие об ужасах будущего и том, как высокие технологии влияют на общество.
Написать
5 февраля 2021 18:57
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