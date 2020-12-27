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2020, тебе конец!
Death to 2020
2020, тебе конец!, 2020
2020 / США
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
27 декабря 2020
Премьера в мире
27 декабря 2020
Возраст
18+
Стрим-сервис
Netflix
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Хью Грант
Лиза Кудроу
Кумэйл Нанджиани
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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11
голосов
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