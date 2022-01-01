Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принцесса и лягушка Принцесса и лягушка
Киноафиша Фильмы Принцесса и лягушка Принцесса и лягушка, 2009: актеры и роли
The Princess and the Frog Принцесса и лягушка 2009 / США
7.6 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Принцесса и лягушка, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рон Клементс Рон Клементс Ron Clements Джон Маскер Джон Маскер John Musker
В ролях
Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Аника Нони Роуз Аника Нони Роуз Anika Noni Rose Кейт Дэвид Дженифер Льюис Дженифер Льюис Jenifer Lewis Ричи Монтгомери Ричи Монтгомери Ritchie Montgomery Дженнифер Коуди Jennifer Cody Анна Бутурлина Стас Пьеха Stas Piekha Лариса Долина Larisa Dolina Андрей Белявский Andrey Belyavsky Билли Новик Billy Novik
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши