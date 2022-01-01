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Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка, 2009: актеры и роли
The Princess and the Frog
Принцесса и лягушка
2009 / США
Трейлер
7.6
Оцените
64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Принцесса и лягушка, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рон Клементс
Ron Clements
Джон Маскер
John Musker
В ролях
Джон Гудман
John Goodman
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
Кейт Дэвид
Дженифер Льюис
Jenifer Lewis
Ричи Монтгомери
Ritchie Montgomery
Дженнифер Коуди
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