1 Never Knew I Needed Ne-Yo 3:37

2 Down in New Orleans (Prologue) Аника Нони Роуз / Randy Newman 0:28

3 Down in New Orleans Dr. John / Randy Newman 2:27

4 Almost There Аника Нони Роуз / Randy Newman 2:24

5 Friends on the Other Side Кейт Дэвид / Randy Newman 3:35

6 When We're Human (feat. Terence Blanchard) Michael-Leon Wooley, Bruno Campos, Аника Нони Роуз / Randy Newman 2:22

7 Gonna Take You There (feat. Terrance Simien) Джим Каммингс / Randy Newman 1:46

8 Ma Belle Evangeline (feat. Terence Blanchard) Джим Каммингс / Randy Newman 1:56

9 Dig a Little Deeper (feat. The Pinnacle Gospel Choir) Jenifer Lewis / Randy Newman 2:48

10 Down in New Orleans (Finale) Аника Нони Роуз / Randy Newman 1:38

11 Fairy Tale/Going Home Randy Newman 4:17

12 I Know This Story Randy Newman 5:27

13 The Frog Hunters/Gator Down Randy Newman 6:04

14 Tiana’s Bad Dream Randy Newman 6:22

15 Ray Laid Low Randy Newman 3:22

16 Ray/Mama Odie Randy Newman 4:01

17 This Is Gonna Be Good Randy Newman 3:18

18 Sore Ga New Orleans (Prologue) [Japanese Version] 鈴木ほのか / Randy Newman 0:30

19 Sore Ga New Orleans (Japanese Version) Kong Kuwata / Randy Newman 2:34

20 Yume Made Ato Sukoshi (Japanese Version) 鈴木ほのか / Randy Newman 2:25

21 Facilier No Takurami (Japanese Version) Motomu Azaki / Randy Newman 3:37

22 Mousugu Ningenda (feat. Terence Blanchard) [Japanese Version] Atom Kobayashi, 丹宗立峰, 鈴木ほのか / Randy Newman 2:28

23 Tsurete Ikuyo (feat. Terrance Simien) [Japanese Version] Hajime Komada, Noriyuki Konishi / Randy Newman 1:50

24 Boku No Evangeline (feat. Terence Blanchard) [Japanese Version] Hajime Komada / Randy Newman 1:58

25 Mou Ichido Kangaete (Japanese Version) The Pinnacle Gospel Choir, 荒井洸子 / Randy Newman 2:48