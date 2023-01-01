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Принцесса и лягушка Принцесса и лягушка
Киноафиша Фильмы Принцесса и лягушка Награды и номинации мультфильма Принцесса и лягушка
The Princess and the Frog Принцесса и лягушка 2009 / США
7.4 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Принцесса и лягушка

Вся информация о мультфильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая песня
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
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Элементарно
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