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Принцесса и лягушка
Награды и номинации мультфильма Принцесса и лягушка
The Princess and the Frog
Принцесса и лягушка
2009 / США
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7.4
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67
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации мультфильма Принцесса и лягушка
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