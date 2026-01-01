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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
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Подборки фильмов в прокате

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня 10 фильмов
Ужасы перед сном 2 фильма
Российское кино 2 фильма
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино! 8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей 14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания! 4 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате 13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате 7 фильмов
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях 4 фильма
Наше кино!
Наше кино! 12 фильмов
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
602
Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
315
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
193
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 11 февраля 2027
178
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
137
История игрушек 5 25 июня 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Рассекая волны: экспедиция «Лас Бальсас»
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Котята учатся летать
8.9
Зеленая миля
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
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