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Киноафиша Фильмы Клуб "Завтрак" Клуб "Завтрак", 1985: актеры и роли
The Breakfast Club Клуб "Завтрак" 1985 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Клуб "Завтрак", 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Эмилио Эстевес Emilio Estevez Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Джадд Нельсон Джадд Нельсон Judd Nelson Молли Рингвальд Элли Шиди Ally Sheedy
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