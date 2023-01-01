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Второкурсник Второкурсник
Киноафиша Фильмы Второкурсник Второкурсник, 2008: актеры и роли
Assassination of a High School President Второкурсник 2008 / США
8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Второкурсник, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Саймон Brett Simon
В ролях
Миша Бартон Миша Бартон Mischa Barton Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Захари Найтон Захари Найтон Zachary Knighton Мелони Диас Мелони Диас Melonie Diaz
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