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Че (Часть первая. Аргентина) Че (Часть первая. Аргентина)
Киноафиша Фильмы Че (Часть первая. Аргентина) Че (Часть первая. Аргентина), 2008: актеры и роли
Che: Part One Че (Часть первая. Аргентина) 2008 / Испания / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Че (Часть первая. Аргентина), 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Франка Потенте Франка Потенте Franka Potente Бенджамин Брэт Каталина Сандино Морено Каталина Сандино Морено Catalina Sandino Moreno Эдгар Рамирес Эдгар Рамирес Edgar Ramirez Виктор Расук Виктор Расук Victor Rasuk Юл Васкес Юл Васкес Yul Vazquez Хсу Гарсиа Jsu Garcia Демиан Бичир Демиан Бичир Demián Bichir Рамон Фернандес Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Оскар Хаэнада Оскар Хаэнада Óscar Jaenada Эльвира Мингес Эльвира Мингес Elvira Mínguez Рубен Очандьяно Армандо Риско Армандо Риско Armando Riesco Хорхе Перугоррия Jorge Perugorría
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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