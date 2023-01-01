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Че (Часть первая. Аргентина)
Че (Часть первая. Аргентина), 2008: актеры и роли
Che: Part One
Че (Часть первая. Аргентина)
2008 / Испания / США
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Че (Часть первая. Аргентина), 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг
Steven Soderbergh
В ролях
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Франка Потенте
Franka Potente
Бенджамин Брэт
Каталина Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Виктор Расук
Victor Rasuk
Юл Васкес
Yul Vazquez
Хсу Гарсиа
Jsu Garcia
Демиан Бичир
Demián Bichir
Рамон Фернандес
Эдуард Фернандес
Eduard Fernández
Оскар Хаэнада
Óscar Jaenada
Эльвира Мингес
Elvira Mínguez
Рубен Очандьяно
Армандо Риско
Armando Riesco
Хорхе Перугоррия
Jorge Perugorría
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Рецензия
Отзывы
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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