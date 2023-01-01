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Полупрофи Полупрофи
Киноафиша Фильмы Полупрофи Полупрофи, 2008: актеры и роли
Semi-Pro Полупрофи 2008 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Полупрофи, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кент Альтерман Kent Alterman
В ролях
Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Мора Тирни Мора Тирни Maura Tierney Энди Рихтер Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Кэйт Люйбен Дэвид Кехнер David Koechner Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley ДеРэй Дэвис DeRay Davis
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