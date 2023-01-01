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Полупрофи
Полупрофи, 2008: актеры и роли
Semi-Pro
Полупрофи
2008 / США
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Полупрофи, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кент Альтерман
Kent Alterman
В ролях
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Мора Тирни
Maura Tierney
Энди Рихтер
Уилл Арнетт
Will Arnett
Кэйт Люйбен
Дэвид Кехнер
David Koechner
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
ДеРэй Дэвис
DeRay Davis
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