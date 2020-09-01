Послевоенные годы. У полицейского Горо Мураками в автобусе крадут пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден посетить многие районы Токио, побывать в тайных притонах, трущобах, на пустырях.
А в это время похищенным пистолетом совершаются несколько убийств. Горо одержим идеей ответственности за все эти преступления. Преступник, которого он выслеживает, как и он оказывается бывшим солдатом. Горо размышляет, как он бы поступил, оказавшись в подобных обстоятельствах.
|31 августа 1963
|США
|17 октября 1949
|Япония