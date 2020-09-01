Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии

Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище

Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне

Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны

«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что

«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем

«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»

«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем

«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой

«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ