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Постер фильма Бездомный пес
7.8
Киноафиша Фильмы Бездомный пес
7.8

Бездомный пес

, 1949
Nora inu
Япония / триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Бездомный пес
7.8

О фильме

Послевоенные годы. У полицейского Горо Мураками в автобусе крадут пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден посетить многие районы Токио, побывать в тайных притонах, трущобах, на пустырях.

А в это время похищенным пистолетом совершаются несколько убийств. Горо одержим идеей ответственности за все эти преступления. Преступник, которого он выслеживает, как и он оказывается бывшим солдатом. Горо размышляет, как он бы поступил, оказавшись в подобных обстоятельствах.

В ролях

Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Detective Murakami
Такаси Симура
Такаси Симура
Chief Detective Satô
Кэйко Авадзи
Harumi Namiki
Эйко Миёси
Madame Namiki
Noriko Sengoku
Gun Trader's Mistress
Норико Хонма
Woman of Wooden Tub Shop
Рэикити Кавамура
Officer Ichikawa
Эйдзиро Тоно
Old Man of Wooden Tub Shop
Ясуси Нагата
Investigation Chief Abe
Исао Кимура
Shinjirô Yusa
Режиссер Акира Куросава
Сценарист Рюдзо Кикусима, Акира Куросава
Композитор Фумио Хаясака
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1949
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 17 октября 1949
Дата выхода
31 августа 1963 США
17 октября 1949 Япония
Сборы в мире $47 200
Производство Film Art Association, Shintoho Film Distribution Committee, Toho
Другие названия
Nora inu, Stray Dog, El perro rabioso, Pas lutalica, Cão Danado, Chien enragé, Benamis šuo, Câinele vagabond, Cane randagio, De zwervende hond, Ein herrenloser Hund, Ein streunender Hund, Kulkukoira, Le chien enragé, Le revolver, O lyssasmenos skylos, Revolveren, Revolvern, Sag-e velgard, Toulavý pes, Veszett kutya, Zbłąkany pies, Бездомно куче, Бездомный пес, Безпритульний пес, 野良犬

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb

Цитаты

Police Inspector Nakajima Неудача либо ломает человека, либо делает его сильнее. Ты позволишь ей сломать тебя? В зависимости от того, как воспримешь, неудача может стать большим шансом.

Отзывы о фильме

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