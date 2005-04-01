История одной фермы в Ломбардии конца XIX века, бытующих там нравов и обычаев. Рассказ о благородной и сплоченной крестьянской культуре, где вместе со сменой времен года чередуются простые цели, из которых и состоит жизнь - свадьбы и рождение детей, хитрость и готовность к жертве, насущные потребности и неизбежные пороки, Бог и земля. В фильме переплетаются несколько сюжетных линий: муки бедной многодетной вдовы и сказки ночью у костра среди запахов хлева, радость новой любви и страдания скотовода, которого хозяин изгнал из деревни вместе со всей его семьей за то, что тот срубил дерево, чтобы сделать сыну пару деревянных башмаков (мальчику не в чем было ходить в школу).

