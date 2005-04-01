7.9
7.9

Дерево для башмаков

, 1978
Albero degli zoccoli, L'
Италия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Дерево для башмаков
7.9

О фильме

История одной фермы в Ломбардии конца XIX века, бытующих там нравов и обычаев. Рассказ о благородной и сплоченной крестьянской культуре, где вместе со сменой времен года чередуются простые цели, из которых и состоит жизнь - свадьбы и рождение детей, хитрость и готовность к жертве, насущные потребности и неизбежные пороки, Бог и земля. В фильме переплетаются несколько сюжетных линий: муки бедной многодетной вдовы и сказки ночью у костра среди запахов хлева, радость новой любви и страдания скотовода, которого хозяин изгнал из деревни вместе со всей его семьей за то, что тот срубил дерево, чтобы сделать сыну пару деревянных башмаков (мальчику не в чем было ходить в школу).

В ролях

Луиджи Орнаги
Франческа Моригги
Омар Бриньоли
Антонио Феррари
Терезе Брескьянини
Джузеппе Бриньоли
Режиссер Эрманно Ольми
Сценарист Эрманно Ольми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 1 апреля 2005
Премьера в мире 14 мая 1978
Дата выхода
28 февраля 1980 Австралия
6 сентября 1979 Аргентина
18 января 1979 Бельгия
29 июня 2017 Великобритания 12A
3 апреля 1980 Венгрия
30 марта 1979 Германия
16 марта 1979 Дания
21 сентября 1978 Италия
28 августа 1978 Канада
16 июля 1980 Колумбия
12 октября 1978 Нидерланды
2 мая 1980 Португалия
1 июня 1979 США
29 ноября 1979 Уругвай
21 сентября 1979 Финляндия
27 сентября 1978 Франция
14 марта 1979 Швеция
28 апреля 1979 Япония
Сборы в мире $9 367
Производство RAI Radiotelevisione Italiana, Italnoleggio Cinematografico
Другие названия
L'albero degli zoccoli, The Tree of Wooden Clogs, El árbol de los zuecos, A Árvore dos Tamancos, Der Holzschuhbaum, L'arbre aux sabots, A facipő fája, De klompenboom, Drvo za klompe, Drzewo na saboty, Kigutsu no Ki, Medis klumpems, Nalın Ağacı, Puukenkäpuu, To dendro kai ta tsokara, Træskotræet, Träskoträdet, Treskotreet, Дерево для башмаков, Дървото на налъмите, 木屐樹, 木靴の樹

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb

Фильмы похожие на Дерево для башмаков

Вакантное место
Вакантное место драма
1961, Италия
7.0
Кедма
Кедма драма, военный
2002, Франция / Италия / Израиль
5.0
Отец-хозяин
Отец-хозяин драма
1977, Италия
7.0
Дело Маттеи
Дело Маттеи биография, драма
1972, Италия
7.0
Билет на поезд
Билет на поезд драма, комедия
2005, Италия / Великобритания
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Любимое блюдо Елизаветы II повторить — как два пальца об асфальт: нужны три яйца и два секретных ингредиента
Котлеты мягче облака и тают во рту: добавляю один ингредиент — фарш становится сочным как в детстве у бабушки
В СССР скорлупу собирали ведрами и никогда не выбрасывали: узнала зачем — теперь делаю так же (настоящее «золото» для огорода)
«Шашлык женских рук не терпит», а вот тест – очень даже: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам про это блюдо
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
«Убрали постаревшего Кэпа»: эпичную концовку «Мстителей: Финал» Marvel поменяли 7 лет спустя из-за Дауни-младшего
Финита ля комедия: Marvel отправляет одного из самых хайповых героев на скамейку запасных
Две «добрых» советских сказки детей в СССР вгоняли в настоящий ужас: «Смотрели с друзьями – боялись засыпать»
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
Андалы и кто-то? В «Игре престолов» забыли про один из важнейших титулов Дейнерис: за ним стоит настоящий геноцид
Полюбили «Первый отдел» за крутой тандем? Тогда зайдет и этот детектив-«матрешка» от НТВ — одна тайна всегда сменяет другую
