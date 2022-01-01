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Ночная песнь собаки
Киноафиша Фильмы Ночная песнь собаки
Kutya éji dala

Ночная песнь собаки, 1983

1983 / Венгрия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 14 февраля 1983
Режиссер
Габор Боди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночная песнь собаки 1 постер
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