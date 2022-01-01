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Мефисто
Мефисто, 1981: актеры и роли
Mephisto
Мефисто
1981 / ФРГ / Венгрия / Австрия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Мефисто, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иштван Сабо
István Szabó
В ролях
Клаус Мария Брандауэр
Klaus Maria Brandauer
Кристина Янда
Krystyna Janda
Рольф Хоппе
Rolf Hoppe
Питер Андораи
Карин Бойд
Karin Boyd
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