Фильмы
Мефисто
Награды и номинации фильма Мефисто
Награды и номинации фильма Мефисто 1981
Оскар 1982
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 1981
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
