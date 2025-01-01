Меню
Награды и номинации фильма Мефисто 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 1981 Каннский кинофестиваль 1981
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
