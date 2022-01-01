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Обещание
Обещание, 2001: актеры и роли
The Pledge
Обещание
2001 / США
6.8
Оцените
11
голосов
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Обещание, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шон Пенн
Sean Penn
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Робин Райт
Robin Wright
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Хелен Миррен
Helen Mirren
Ванесса Редгрейв
Vanessa Redgrave
Микки Рурк
Mickey Rourke
Сэм Шепард
Sam Shepard
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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